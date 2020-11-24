Шторы
"ЖАНСОФИ" - Авторские шторы на заказ
- Жанна +7(911)771-77-01
- Санкт-Петербург, ул. Фурштатская 34
- Софья +7(905)282-10-55
- Санкт-Петербург, Ириновский пр. 2
О нас
Салон штор в Санкт-Петербурге «ЖанСофи» приглашает вас окунуться в атмосферу истинного уюта, созданного профессионалами, умеющими внимательно слушать своих клиентов. Мы работаем с 2006 года и за этот период сумели завоевать доверие покупателей, подтвержденное внушительным списком положительных отзывов.
Дом — это не только место, куда мы возвращаемся после работы и где проводим большую часть времени. Наш дом, а вернее — его интерьер, способен дарить позитив на каждый день одним лишь внешним видом. И любой дизайнер скажет с уверенностью, что шторы — это финальный штрих в красивом интерьере. Как хорошая рама к полотну художника…
Говорят, что окна — это глаза дома. А ведь именно к ним всегда обращен взгляд. Что может предложить наш салон штор для выразительности ваших «глаз»? Шторы на заказ на любой вкус:
- классические — изысканный, и всегда беспроигрышный вариант;
- французские — шикарный выбор с легким намеком на кокетство;
- австрийские — элегантная пышность;
- японские — лаконичное обаяние Востока;
- римские — красивое и практичное украшение современного интерьера.
«ЖанСофи» — это салон штор спб, предлагающий широкий спектр продукции для оформления интерьера не только частного жилища, но и общественных заведений:
- ламбрекены;
- жалюзи и рулонные шторы;
- шторы плиссе;
- карнизы;
Интересует пошив штор спб недорого? Мы не экономим на качестве, но демократичность наших цен приятно удивит вас.
Секрет прост: собственное налаженное производство и прямые поставки тканей. Наш салон штор работает на выезд, так как мастер обязательно должен сделать необходимые замеры на месте и увидеть интерьер собственными глазами. И в этом творческом процессе нет мелочей, ведь для успешного результата важны любые, даже незначительные детали.
Наше сотрудничество с клиентами построено на внимательном отношении к каждому, независимо от того, заказываете ли вы шторы на всю квартиру «под ключ» или речь идет о маленькой декоративной подушечке. Четкое исполнение своих обязательств и соблюдение сроков — это те преимущества, которые лежат в основе работы «ЖанСофи».
Мы работаем на любой карман и вам остается лишь убедиться в этом:
Почему стоит заказать шторы у нас...
Шторы на заказ в Санкт-Петербурге "ЖанСофи" это огромный выбор европейских и турецких тканей на любой вкус и кошелёк. Мы постоянно проводим акции и скидки, поднимающие настроение нашим клиентам и направленные на существенную экономию бюджета. Наша команда — это коллектив настоящих профессиональных мастеров, влюбленных в свою работу, что гарантирует высокое качество исполнения. Для того чтобы вы могли представить будущий результат, мы предоставим несколько авторских эскизов с различными вариантами оформления. Это поможет определиться с выбором окончательно.
Индивидуальный пошив штор — это органичное сочетание четких математических расчетов и художественного видения мастера, основанного на пожеланиях заказчика. Если шторы на заказ пошиты качественно, с учетом всех интерьерных нюансов, то результат может внести кардинальные изменения в помещение: выровнять окна, сделать выше или ниже потолок, визуально увеличить помещение.
В профессионально оборудованном цеху над вашим заказом будет работать несколько мастеров. Ваш персональный дизайнер лично контролирует весь процесс, и финальные работы делает самостоятельно: утюжит, доставляет и развешивает заказ.
Выбирая наш салон, вы можете руководствоваться списком преимуществ:
1. Индивидуальный подход и пошив штор на заказ любой сложности.
2. Большой выбор ткани от проверенных производителей.
3. Бесплатный выезд дизайнера на дом или в офис с образцами тканей и карнизов.
4. Система скидок, постоянные акции и подарки для наших клиентов.
5. Большой опыт работы (мы трудимся для вас с 2006 года).
6. Гуманная ценовая политика нашей компании.
7. Более тысячи благодарных клиентов.
8. Широкий спектр услуг, связанных с текстильным оформлением интерьера.
Авторские шторы на заказ «ЖанСофи» — это пошив штор в Санкт-Петербурге, который готов взять на себя все хлопоты, связанные с оформлением вашего интерьера. Не теряйте время на изучение ассортимента магазинов готовых штор, если вы мечтаете иметь эксклюзивный дизайн. Мы способны угадать и осуществить ваши мечты!
АНТИКРИЗИСНАЯ АКЦИЯ ШТОРЫ на заказ "ПОД КЛЮЧ"!!!
До окончания акции:
Оформление квартиры шторами "под ключ"
Обработка видео...
Схема работы
color_lens
content_cut
Вызов дизайнера
Приедем в удобное для вас время с каталогами и образцами тканей. Выполним необходимые замеры.
Дизайн-проект
Идеально подберем ткани и карнизы для вашего интерьера. Выполним дизайн-проект с авторскими эскизами.
Пошив штор
Качественно и в срок изготовим все изделия в собственном цеху.
Монтаж карнизов
Опытные специалисты выполнят установку карнизов и солнцезащитных систем.
Доставка
По желанию осуществим доставку, утюжку и монтаж готовых изделий.
Примеры работ
Все представленные в разделе "Портфолио" работы выполнены дизайнерами нашего салона.
Отзывы
Жанна и София, спасибо вам огромное!!!! Шторы и покрывало божественно красивые!!!! Раньше мы видели такие только в Эрмитаже, а теперь, благодаря вам, у нас дома маленький дворец!! Вы- замечательная команда! Душевные, чуткие, веселые, с прекрасным чувством вкуса, учитываете пожелания клиентов! Мы уже на консультации были уверены в вашей работе! Вы настоящие мастера своего дела! Желаем вашей компании всегда вдохновения, необычных задумок и улыбок благодарных клиентов! С благодарностью, Дарья и Антон.Дарья Ковалева
Спасибо за Вашу отличную работу и внимание к клиенту, все мои пожелания были выполнены на 100%! Шторы получились супер! Я долго пыталась подобрать ткани по разным салонам , но только с Вами смогла найти то, что нужно. Очень удобно, что все образцы привезли на дом. Это сэкономило много личного времени и избавило от хлопот. Вся моя семья осталась довольна! Если еще понадобятся шторы, сразу к вам!Ольга Сычева
Спасибо за прекрасную работу! Теперь воплощение сказки живет в нашем доме!!! Была идея объединить пространство зала и кухни с помощью цвета и текстиля. Совместно разработанный проект был профессионально воплощен в жизнь. Хочу отметить качественное исполнение всех элементов штор, заинтересованность коллектива в своей работе, грамотность при разработке проекта, подборе тканей. Обязательно порекомендую вас всем своим друзьям!!! Удачи!Марина Козачинская
- Жанна +7(911)771-77-01
- Санкт-Петербург, ул. Фурштатская 34
- zhandiz@mail.ru
- Санкт-Петербург, Ириновский пр. 2
- Софья +7(905)282-10-55