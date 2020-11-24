"ЖАНСОФИ" - Авторские шторы на заказ  

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Ваши окна достойны лучшего

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Делаем Ваши окна красивыми с 2006 года

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Гибкая система акций и скидок. Подарки каждому клиенту. 

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Широкий спектр услуг 

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О нас 

Салон штор в Санкт-Петербурге «ЖанСофи» приглашает вас окунуться в атмосферу истинного уюта, созданного профессионалами, умеющими внимательно слушать своих клиентов. Мы работаем с 2006 года и за этот период сумели завоевать доверие покупателей, подтвержденное внушительным списком положительных отзывов
   Дом — это не только место, куда мы возвращаемся после работы и где проводим большую часть времени. Наш дом, а вернее — его интерьер, способен дарить позитив на каждый день одним лишь внешним видом. И любой дизайнер скажет с уверенностью, что шторы — это финальный штрих в красивом интерьере. Как хорошая рама к полотну художника…
    Говорят, что окна — это глаза дома. А ведь именно к ним всегда обращен взгляд. Что может предложить наш салон штор для выразительности ваших «глаз»? Шторы на заказ на любой вкус: 
- классические — изысканный, и всегда беспроигрышный вариант;
- французские — шикарный выбор с легким намеком на кокетство;
- австрийские — элегантная пышность;
- японские — лаконичное обаяние Востока;
- римские — красивое и практичное украшение современного интерьера. 
 «ЖанСофи» — это салон штор спб, предлагающий широкий спектр продукции для оформления интерьера не только частного жилища, но и общественных заведений:
- шторы на люверсах;
- ламбрекены;
- жалюзи и рулонные шторы;
- шторы плиссе;
- карнизы;
- покрывала и декоративные подушки.
     Интересует пошив штор спб недорого? Мы не экономим на качестве, но демократичность наших цен приятно удивит вас.
Секрет прост: собственное налаженное производство и прямые поставки тканей. Наш салон штор работает на выезд, так как мастер обязательно должен сделать необходимые замеры на месте и увидеть интерьер собственными глазами. И в этом творческом процессе нет мелочей, ведь для успешного результата важны любые, даже незначительные детали. 
     Наше сотрудничество с клиентами построено на внимательном отношении к каждому, независимо от того, заказываете ли вы шторы на всю квартиру «под ключ» или речь идет о маленькой декоративной подушечке. Четкое исполнение своих обязательств и соблюдение сроков — это те преимущества, которые лежат в основе работы «ЖанСофи»
Мы работаем на любой карман и вам остается лишь убедиться в этом:
- бюджетные шторы
- шторы бизнес-класса
- элитные шторы
- лакшери шторы

Почему стоит заказать шторы у нас...

Шторы на заказ в Санкт-Петербурге "ЖанСофи" это огромный выбор европейских и турецких тканей на любой вкус и кошелёк. Мы постоянно проводим акции и скидки, поднимающие настроение нашим клиентам и направленные на существенную экономию бюджета. Наша команда — это коллектив настоящих профессиональных мастеров, влюбленных в свою работу, что гарантирует высокое качество исполнения. Для того чтобы вы могли представить будущий результат, мы предоставим несколько авторских эскизов с различными вариантами оформления. Это поможет определиться с выбором окончательно.
Индивидуальный пошив штор — это органичное сочетание четких математических расчетов и художественного видения мастера, основанного на пожеланиях заказчика. Если шторы на заказ пошиты качественно, с учетом всех интерьерных нюансов, то результат может внести кардинальные изменения в помещение: выровнять окна, сделать выше или ниже потолок, визуально увеличить помещение.
   В профессионально оборудованном цеху над вашим заказом будет работать несколько мастеров. Ваш персональный дизайнер лично контролирует весь процесс, и финальные работы делает самостоятельно: утюжит, доставляет и развешивает заказ.   
    Выбирая наш салон, вы можете руководствоваться списком преимуществ

1. Индивидуальный подход и пошив штор на заказ любой сложности. 

2. Большой выбор ткани от проверенных производителей.

3. Бесплатный выезд дизайнера на дом или в офис с образцами тканей и карнизов. 

4. Система скидок, постоянные акции и подарки для наших клиентов. 

5. Большой опыт работы (мы трудимся для вас с 2006 года). 

6. Гуманная ценовая политика нашей компании. 

7. Более тысячи благодарных клиентов. 

8. Широкий спектр услуг, связанных с текстильным оформлением интерьера.                                                                                                                    

    Авторские шторы на заказ «ЖанСофи» — это пошив штор в Санкт-Петербурге, который готов взять на себя все хлопоты, связанные с оформлением вашего интерьера. Не теряйте время на изучение ассортимента магазинов готовых штор, если вы мечтаете иметь эксклюзивный дизайн. Мы способны угадать и осуществить ваши мечты!

Наши услуги 

дизайн и пошив Штор и ламбрекенов любой сложности
дизайн и пошив Штор и ламбрекенов любой сложности
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Покрывала и декоративные подушки
Покрывала и декоративные подушки
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Солнцезащитные системы &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
Солнцезащитные системы         
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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Карнизы и их установка &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
        Карнизы и их установка        
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АНТИКРИЗИСНАЯ АКЦИЯ ШТОРЫ на заказ "ПОД КЛЮЧ"!!!

 До окончания акции:  

Оформление квартиры шторами "под ключ"

Обработка видео...

Схема работы

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Вызов дизайнера

Приедем в удобное для вас время с каталогами и образцами тканей. Выполним необходимые замеры.

Дизайн-проект

Идеально подберем ткани и карнизы для вашего интерьера. Выполним дизайн-проект с авторскими эскизами.

Пошив штор

Качественно и в срок изготовим все изделия в собственном цеху.

Монтаж карнизов

Опытные специалисты выполнят установку карнизов и солнцезащитных систем.

Доставка 

По желанию осуществим доставку, утюжку и монтаж готовых изделий.

  Примеры работ 

Все представленные в разделе "Портфолио" работы выполнены дизайнерами нашего салона.

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